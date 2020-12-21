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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- İsrail polisi silahlı saldırı iddiasıyla Mescid-i Aksa'da bir Filistinli'yi vurdu

- İsrail polisi silahlı saldırı iddiasıyla Mescid-i Aksa'da bir Filistinli'yi vurdu

-Mescidi Aksa’dan görüntüler

Polis Silahlı Saldırı İsrail Memur Saldırı 

--Polisten detaylar

( KUDÜS ) KUDÜS

- İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 17 yaşındaki Filistinli genci vurarak öldürdü. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Bab Hatta Kapısı’nda silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 17 yaşındaki Filistinli genci vurarak öldürdü. Olayın ardından Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatılarak, giriş ve çıkışa izin verilmedi. İsrail polis sözcüsü olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Filistinli gencin güvenlik noktasındaki bir grup memura ateş ettiğini, kaçmaya çalıştığı sırada vurularak etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Sözcü, yaşanan kovalamaca sırasında sadece bir memurun düşerek yaralandığını belirtti.

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