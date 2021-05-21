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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- İsrail polisi, Mescid- Aksa’da Filistinlilere saldırdı

- İsrail polisi, Mescid- Aksa’da Filistinlilere saldırdı

İsrail polisinin müdahalesi

Kalaba Cuma Namazı İsrail Plastik Mermi Saldırı 

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-Mescid-i Aksa’daki Filistinliler

( KUDÜS ) KUDÜS

- İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya cuma namazı sonrası ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. İsrail’in 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları dün Hamas ile varılan ateşkes ile sona erdi. Ateşkesin 02.00’da yürürlüğe girmesiyle de yüzlerce kişi Mescid-i Aksa’ya akın etti. Bugün de binlerce kişi cuma namazı için Mescidi Aksa’ya doldurdu. Cuma namazı sonrası binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'nın avlusunda kalarak, ateşkesi kutladı. Mescid-i Aksa’ya giden Filistinliler, İsrail polisinin saldırısı ile karşılaştı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya cuma namazı sonrası ses bombaları ile saldırdı. Görgü tanıkları, İsrail polisinin kalabalığa plastik mermi ile müdahale ettiğini söyledi.


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