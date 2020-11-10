- İsrail parlamentosu Bahreyn ile normalleşme anlaşmasını onayladı



- İsrail parlamentosunda yapılan oylama sonucunda Bahreyn ile varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını onaylandı. İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül tarihinde ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da imzalanmıştı. İsrail parlamentosunda bugün yapılan oylama ile Bahreyn ile varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması onaylandı. Parlamentodaki 120 milletvekilinden 62’si “evet”, 14’ü ise “hayır” oyu kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu parlamentoda yaptığı konuşmada, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile barış ve Sudan ile normalleşme gökten gelmedi, politikadaki değişiklikten geldi. Geçtiğimiz 10 yılda İsrail hükümetleri, güvenlik, ekonomi, siber ve dış ilişkilerde ve tüm alanlarda gücümüzü sistematik olarak güçlendirdi. İsrail, henüz kamuya açık bir şekilde imzalamamış olanlar da dahil olmak üzere diğer Arap ülkelerini de beraberinde getirecek. Normalleşme tohumları var" şeklinde konuştu.





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