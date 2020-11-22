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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- İsrail ordusuna ait tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi

- İsrail ordusuna ait tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi

-Tankın taşıyıcıdan çıkıp ters döndüğü anlar

( TEL AVİV ) TEL AVİV

Kordon Polis Tatbikat İsrail Trol 


- İsrail ordusuna ait bir tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada sürücünün kontrolü kaybetmesi ile devrildi. İsrail ordusuna ait Merkeva tipi tank, Ürdün Vadisi’nde yapılan tatbikatın ardından tank taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmada, tank sürücüsünün yükleme işlemi sırasında hızı ayarlayamadığı ve tankı taşıyıcıya uygun açıda konumlandırmadığı tespit edildi. Askeri polis, kazanın ardından olay yerini güvenlik kordonuna alarak tankı kaldırdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
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