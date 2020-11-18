Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail ordusu, Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerini yayınladı

- İsrail ordusu, Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerini yayınladı

SALDIRINI ANI DETAY

( TEL AVİV ) TEL AVİV

Hava Saldırısı Savaşçı İsrail Saldırı Uçaksavar 


- İsrail ordusu, sabah saatlerinde Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerini paylaştı. İsrail ordusu, sabah saatlerinde Suriye ordusuna ve Suriye'deki İranlı Kudüs Gücü'ne ait bazı hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna ve İranlı Kudüs Gücü'ne ait 8 hedefin vurulduğunu söylemişti. Adraee depolama tesislerinin, ordu yerleşkelerinin ve Suriye'nin uçaksavar füze bataryalarının vurulduğu belirtmişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırılarda yabancı savaşçıların da bulunduğu en az 10 kişinin öldüğünü ileri sürmüştü. İsrail ordusu Suriye'ye düzenlediği saldırıların görüntülerini yayınlayarak, "Savaş uçaklarımız İranlı Kudüs Gücü ve Suriye ordusuna ait depoları, karargahları ve askeri kompleksleri hedef alarak bu şekilde vurdu" ifadelerini kullandı. İsrail ordusu dün Golan Tepeleri bölgesinde İranlı güçlerin önderliğindeki Suriyeli birlik tarafından yerleştirilmiş el yapımı patlayıcılar bulunduğunu iddia etmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı