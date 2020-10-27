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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- İsrail ordusu, Lübnan köylerine benzer bir köy inşa etti

- İsrail ordusu, Lübnan köylerine benzer bir köy inşa etti

köyden detay

Açılış Töreni İsrail 

-olay yeri
- İsrail ordusunun paylaştığı görüntü

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail ordusu, Lübnan sınırına 300 metre uzaklıkta Lübnan köylerine benzer bir köy inşa edildiğini duyurdu. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, askeri yeteneklerin güçlendirmek ve kuzeydeki acil durumlara hızlı müdahale sağlamak amacıyla sınıra 300 metre mesafede Lübnan köylerine benzer bir köy inşa edildiği belirtildi. Askeri eğitim için kullanılacak köye "Celile Ormanları" ismi verildiği ifade edildi. Köyün açılış törenine Kuzey Bölge Komutanı Amir Barem ve İsrail ordusunun üst düzey komutanları katıldı.
Barem yaptığı açıklamada, "Bu tesis, çalışmalarımızın kalitesinin ve hazırlığımızın canlı bir örneğidir. Savaşçılarımızın yeteneklerini artırıyor. Onları Hizbullah ile savaşmak ve yenilgiye uğratmak için gereken şekilde savaşmaya hazırlıyoruz" dedi.

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