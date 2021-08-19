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- İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

- İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

-Suriye’ye düzenlenen hava saldırısından görüntüler

Hava Saldırısı Savaş Başkent İsrail Saldırı 

--Lübnan topraklarında alçak uçuş yapan İsrail savaş uçakları

( ŞAM ) ŞAM

- İsrail savaş uçakları, Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail, saldırıları Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak düzenlerken, saldırıda Şam'ın batısındaki Kiswah dağlarındaki Suriye rejim güçlerinin ve İranlı milislerin mevzilerinin hedef alındığı belirtildi. Suriye hava savunma sistemleri saldırıya karşılık verirken, Şam'da patlama sesleri duyuldu. İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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