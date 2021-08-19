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- İsrail, Katar hibesinin BM aracılığıyla Gazze'ye aktarılmasını kabul etti
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail, Katar hibesinin BM aracılığıyla Gazze'ye aktarılmasını kabul etti

- İsrail, Katar hibesinin BM aracılığıyla Gazze'ye aktarılmasını kabul etti

-Gantz’ın açıklaması

( GAZZE ) GAZZE

Lyon Dolar İsrail İnsani Yardım Saldırı 


- İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yüz binlerce muhtaç insana yardım etmeyi amaçlayan Katar hibesinin Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Gazze Şeridi'ne aktarılmasının kabul edildiğini açıkladı.
İsrail, Katar hibesinin Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Gazze Şeridi'ne aktarılmasının kabul etti. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı açıklamada, yüz binlerce muhtaç insana yardım etmeyi amaçlayan Katar hibesinin BM aracılığıyla Gazze Şeridi'ne aktarılacağını duyurarak, "Paranın belirlenen yerde harcanmasını sağlamak için Katar'ın Gazze Şeridi halkı için nakit yardım mekanizmasını değiştirmeye ve iyileştirmeye karar verdik" dedi.
İsrail'in Katar hibesinin alıcılarının listesini kontrol edebilme yeteneğine sahip olduğunu vurgulayan Gantz, "Bölgedeki olumlu rolü için Katar'a teşekkür ediyoruz. Fonların kontrollü bir şekilde transfer edildiği başka bir mekanizma ihtimalini tartışmak için Filistin yönetimi ile diyaloğumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 100 bin aile faydalanacak Katar'ın Gazze'deki temsilcisi Büyükelçi Muhammed El Emadi ise, nakit yardımın alıcılara BM ve Dünya Gıda Programı aracılığıyla dağıtılacağını ve Gazze Şeridi'nde yaklaşık 100 bin muhtaç ailenin faydalanacağını ifade etti.
Emadi, Katar komitesinin yardım fonlarını ağustos ayı sonundan önce aktaracağını ve eylül ayında dağıtmaya başlayacağını belirtti.
Öte yandan 2018'den bu yana Katar, Gazze Şeridi'ne ayda 30 milyon dolar olduğu tahmin edilen bir insani yardım hibesi sağlıyor. Katar hibesinin son partisi 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki 100 bin aileye 100 dolar tutarında dağıtılmıştı. İsrail, 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrası Hamas'a ulaştığı bahanesiyle Katar hibesini durdurmuştu.
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