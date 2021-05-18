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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- İsrail güçlerinden Şeyh Cerrah’ta Filistinlilere müdahale: 10 yaralı

- İsrail güçlerinden Şeyh Cerrah’ta Filistinlilere müdahale: 10 yaralı

-Şeyh Cerrah’tan görüntüler

( KUDÜS ) KUDÜS

Protesto Ses Bombası Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Plastik Mermi 


- Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde İsrail güçlerinin gösteri yapan Filistinlilere müdahalesi sonucu 10 Filistinli yaralandı. İsrail güçlerinin Kudüs’te çeşitli mahalle ve bölgelerde Filistinlilere sert müdahaleleri devam ediyor. İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah Mahallesi’nin girişini beton bloklar ile kapatması ve Filistinli aileleri mahalleden zorla tahliyesine yönelik çalışmalar Filistinliler tarafından protesto edildi. Filistinlilerin protestosuna sert müdahale eden İsrail güçleri, göstericileri plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su ile dağıttı.
Çıkan olaylarda 10 Filistinli yaralanırken, bir göstericinin gözünden yaralandığı ifade edildi.
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