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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere 4 gece üst üste saldırı

- İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere 4 gece üst üste saldırı

- Mescid-i Aksa'dan görüntüler

( KUDÜS ) KUDÜS

Teravih Namazı Ses Bombası Gesi İsrail Saldırı 


- İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere üst üste 4’üncü gece saldırması sonucu çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı. İsrail işgali altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinliler, bir kez daha İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. İsrail güçleri üst üste 4’üncü gecede Mescid-i Aksa’da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, teravih namazından çıkan yüzlerce Filistinliye Eski Şehir bölgesinin ana kapılarından Şam Kapısı’na geldikleri sırada saldırdığını belirtti.
Tekbir ve sloganlar atan Filistinlilere, İsrail güçleri ses bombası ve gaz bombaları ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 2 kişinin yaralandığı ve birkaç Filistinli’nin gözaltına alındığı bildirildi.
(ÖSÇ-MÇ-Y)
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