- İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı

-İsrail güçlerinin Filistinlilere müdahalesi

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( GAZZE ) GAZZE



- İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa’nın 52 yıl önce Avustralya asıllı bir fanatik tarafından yakılmasının yıldönümü nedeniyle Gazze’de düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2’si ağır olmak üzere 24 Filistinli yaralandı. Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'nın, Avustralya asıllı fanatik Michael Dennis Rohan tarafından 21 Ağustos 1969'da yakılmasının yıldönümü nedeniyle Gazze’de gösteri düzenlendi.

Mescid-i Aksa'yı anmak için Gazze'nin doğusunda "Kudüs'ün Kılıcı Kırılmayacak" sloganıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı.

İsrail güçleri, barışçıl gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, Filistinlilere ateş açtı. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin müdahalesinde 24 Filistinlinin yaralandığını, çok sayıda kişinin de gazdan etkilendiğini açıkladı.

Bakanlık, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır, 10'unun ise çocuk olduğunu belirterek, 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun başından vurulduğunu ifade etti.

Üst düzey Hamas yetkilisi İsmail Radwan yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin barışçıl insanlara ateş açma suçunun sorumluluğunu taşıdığını belirterek, Kudüs'ü savunmak ve kuşatmayı kırmak için tüm seçeneklerin mevcut olduğunu ifade etti.

Radwan, arabulucuları İsrail işgalinin sona erdirilmesi için baskı yapmaya çağırdı. Ne olmuştu? Mescid-i Aksa, Avustralya asıllı fanatik Michael Dennis Rohan tarafından 21 Ağustos 1969'da yakılmıştı. Mescidin güney kesiminde bulunan ve Kıble Mescidi olarak bilinen doğu bölgesindeki yangında, aralarında Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi olarak bilinen tarihi eser de olmak üzere tüm eserler yanıp kül olmuştu.

