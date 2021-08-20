-El Halil'deki gösterilere müdahale



( BATI ŞERİA ) - İsrail güçlerinden Batı Şeria’da Filistinlilere müdahale- Nablus’ta 117 Filistinli yaralandı, El Halil’de 5 kişiye gözaltı BATI ŞERİA



- İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerini protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu Nablus kentinde 117 Filistinli yaralanırken, El Halil kentinde ise 2'si yabancı, 3'ü Filistinli olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasına karşı bu cuma da gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus ve El Halil kentlerinde düzenlenen gösterilere müdahale etti. Filistin Kızılay’ının Nablus kentindeki Acil Servis Müdürü Ahmed Cibril yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentine bağlı Beita beldesinde düzenlenen gösteriye müdahale etmesi sonucu 117 kişinin yaralandığını bildirdi. Cibril, 1 kişinin gerçek mermi, 12 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığını söyledi.



Gerçek mermiyle vurulan 30 yaşındaki yaralının tedavi edilmek üzere Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi. El Halil’deki gösterilerde 5 kişiye gözaltı El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesinde düzenlenen gösterilere ise Filistinlilerin yanı sıra çok sayıda yabancı uyruklu kişi de katıldı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, İsrail aleyhine sloganlar atarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik izlediği politikaları kınadı. Olay yerine gelen İsrail güçleri ise protestoculara ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin çok sayıda protestocuyu darp ettiğini ve 2'si yabancı, 3'ü Filistinli olmak üzere toplam 5 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. El Halil kentindeki Direniş Komiteleri’nin Koordinatörü Ratib el-Jabour, İsrail askerlerinin protestoya katılan Filistinlilere ve yabancı dayanışma eylemcilerine saldırdığını söyledi.



Jabour, İsrail askerlerinin müdahalesinde çok sayıda kişinin atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ve geniş tarım arazilerinin yandığını ifade etti.

Öte yandan Filistinliler, Beita'da İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasa dışı inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana gösteriler düzenliyor.

