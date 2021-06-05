Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İsrail güçlerinden Al-Jazeera muhabirine darp ve gözaltı

- İsrail güçlerinden Al-Jazeera muhabirine darp ve gözaltı

Muhabirin darp edilmesi

Polis Aracı Muhabir Alabalık İsrail Cep Telefonu 

-Muhabirin araca zorla bindirilmesi
-Polis aracının yanında muhabir ve İsrail polisinin tartışması
-Mahalledeki kalabalık

( KUDÜS ) KUDÜS

- İsrail güçleri, Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi'yi darp ederek, gözaltına aldı. İsrail'in 1967 yılındaki 6 Gün Savaşları sonunda Filistin topraklarını işgal etmesinin 54. yıldönümünde, Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde dayanışma gösterisi düzenlendi.
Filistinli gençler, İsrail güçlerinin mahallede herhangi bir gösteri düzenlenmemesi için aldığı yoğun önlemlere rağmen mahalleye girerek gösteriyi gerçekleştirdi. Gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, Filistinli göstericileri mahalleden zorla çıkardı. İsrail güçleri ayrıca, gösteriyi izleyen Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi'yi darp etti. Al-Budairi zorla polis aracına bindirilerek, gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement