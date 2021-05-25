- İsrail güçlerinden 10 yaşındaki Filistinli çocuğa gözaltı

-Çocuğun kız kardeşinin polisle konuşması

-Küçük kızın ağlaması



( KUDÜS ) KUDÜS



- İsrail polisi, Doğu Kudüs’te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu polis aracına taş attığı iddiası ile gözaltına aldı. İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu taş attığı iddiasıyla gözaltına aldı. Filistinli çocuğu polis aracına bindiren İsrail polisi, çocuğun gözaltına alınmasına polis aracına taş atmasını gerekçe gösterdi. Çocuğun kız kardeşi ise polise ağabeyinin bir şey yapmadığını söyleyerek, onu kurtarmaya çalıştı. Küçük kızın gözyaşları içinde polisten ağabeyinin serbest bırakılmasını istediği anın görüntüsü yürek burktu. Gözaltına alınmak istenen çocuğun ise bir süre polis aracında tutulmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

