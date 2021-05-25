Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- İsrail güçlerinden 10 yaşındaki Filistinli çocuğa gözaltı

- İsrail güçlerinden 10 yaşındaki Filistinli çocuğa gözaltı

İsrail güçlerinin çocuğu gözaltına alması

Polis Aracı Polis İsrail Kız Kardeş Irak 

-Çocuğun kız kardeşinin polisle konuşması
-Küçük kızın ağlaması

( KUDÜS ) KUDÜS

- İsrail polisi, Doğu Kudüs’te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu polis aracına taş attığı iddiası ile gözaltına aldı. İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu taş attığı iddiasıyla gözaltına aldı. Filistinli çocuğu polis aracına bindiren İsrail polisi, çocuğun gözaltına alınmasına polis aracına taş atmasını gerekçe gösterdi. Çocuğun kız kardeşi ise polise ağabeyinin bir şey yapmadığını söyleyerek, onu kurtarmaya çalıştı. Küçük kızın gözyaşları içinde polisten ağabeyinin serbest bırakılmasını istediği anın görüntüsü yürek burktu. Gözaltına alınmak istenen çocuğun ise bir süre polis aracında tutulmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement