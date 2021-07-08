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- İsrail güçleri tutuklu bir Filistinli'nin evini patlattı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail güçleri tutuklu bir Filistinli'nin evini patlattı

- İsrail güçleri tutuklu bir Filistinli'nin evini patlattı

Patlatma anı

Hapishane Silahlı Saldırı İsrail Kontrol Noktası Saldırı 

-Evden detay
-Tutuklu Filistinli'nin evi

( RAMALLAH ) RAMALLAH

- İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde tutuklu bir Filistinli'nin evini patlatarak kullanılmaz hale getirdi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ramallah kentinde İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli Montaser Al-Shalabi'nin evine dün gece evi baskın düzenledi.
İsrail güçleri, Al-Shalabi'nin ailesinden evi terk etmelerini istedi. Tahliye için aileye 02.30'a kadar süre veren İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren evi kuşatma altına aldı, daha sonra da atlayıcılar ile havaya uçurarak yıktı. Öte yandan, İsrail güçleri Ramallah'ın doğusundaki Silwad kasabasına yakın bir bölgede, Zatara kontrol noktasında bir Yahudi yerleşimcinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle Al-Shalabi’yi 6 Mayıs'ta tutuklamıştı.
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