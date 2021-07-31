- İsrail güçleri, Şeyh Cerrah’ta Filistinlilere saldırdı



- İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde tahliye edilmek istenen Filistinli ailelerle dayanışma için toplanan Filistinlilere saldırdı. Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail’in Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etmek için toplandı. Gösteride Şeyh Cerrah mahallesi ve Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde İsrail'in zorla yerinden edilme uygulamalarını kınayan sloganlar atıldı. Gösteri sırasında Filistinliler, İsrail güçlerinin sert müdahalesine hedef oldu. Filistin medyasına yansıyan haberlerde, işgalci İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah'teki eyleme onlarca ses bombası ve tazyikli su kullanarak bastırdığı ifade edildi. İsrail güçlerinin müdahalesinde birkaç Filistinlinin darp edildiği, 2 Filistinlinin de gözaltına alındığı belirtildi. Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan 28 Filistinli aile, 1956 yılından beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya. İsrailli yerleşim grupları, evlerin 1948 yılından önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, mahalle sakinleri ise bunu reddediyor.

