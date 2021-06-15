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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- İsrail güçleri, Şam Kapısı'nda temizlik yapan Filistinlilere saldırdı

- İsrail güçleri, Şam Kapısı'nda temizlik yapan Filistinlilere saldırdı

-Şam Kapısı’nda temizlik yapan Filistinlilere müdahale anları

( KUDÜS ) KUDÜS

Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Aşı İbrani İsrail 


- İsrail güçleri, aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bayrak yürüyüşü için toplandığı Şam Kapısı’nda, temizlik yapan Filistinlilere saldırdı. Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail askerlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında bayrak yürüyüşünü düzenlemek amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı’nda toplanmıştı. İsrail bayrakları taşıyan fanatik Yahudiler, sık sık "Araplara ölüm" sloganları atmıştı. İsrail güçleri, Yahudilere tepki göstermek amacıyla Şam Kapısı ve çevresindeki bölgelerde toplanan Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 33 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri ayrıca, en az 10 Filistinlinin ise gözaltına almıştı. Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı’na yaptığı baskının ardından Filistinliler, akşam saatlerinde bölgede temizlik çalışması başlatırken, İsrail güçleri, Filistinlilerin temizlik yapmasına izin vermedi. Temizlik yapan Filistinlileri darp eden İsrail güçleri, Filistinlileri bölgeden uzaklaştırdı. Öte yandan İsrail'de bazı aşırı sağcı gruplar, her yıl bayrak yürüyüşü düzenleyerek İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutluyor.
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