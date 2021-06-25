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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- İsrail güçleri, Nablus'ta Filistinlilere müdahale etti

- İsrail güçleri, Nablus'ta Filistinlilere müdahale etti

Olay yeri

Protesto Göz Yaşartıcı Gaz Gaz Bombası İsrail Plastik Mermi 

-Protestodan detay
-İsrail tarafından atılan gaz bombaları

( NABLUS ) NABLUS

- İsrail güçleri, Nablus kırsalında Filistinlilerin İsrail’in yerleşim planlarına karşı düzenlediği protestoya gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale etti. Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Beta köyünde İsrailli yerleşim planlarına karşı bir protesto düzenledi.
Filistin bayrağı taşıyan Filistinliler bölgede yeni İsrail yerleşim yerlerin inşa edilmesini şiddetle kınadı. İsrail güçleri Filistinlilere müdahale etti. İsrail güçleri ise protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. Müdahalede pek çok kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği öğrenildi.
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