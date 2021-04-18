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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmaya devam ediyor: 4 yaralı

- İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmaya devam ediyor: 4 yaralı

-İsrail güçlerinin Filistinlilere müdahalesinden görüntüler

( TEL AVİV ) TEL AVİV

Teravih Namazı Ses Bombası Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Saldırı 


- İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere üst üste 6’ncı gece saldırması sonucu çıkan olaylarda 4 kişi yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı. İsrail işgali altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinliler, bir kez daha İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. İsrail güçleri üst üste 6’ncı gecede Mescid-i Aksa’da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. İsrail güçleri, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ederken, 2 Filistinli'yi ise gözaltına aldı. Çıkan olaylarda 4 Filistinli ise yaralandı. Ramazan ayının başından bu yana İsrail güçleri, yaklaşık 30 Filistinli'yi gözaltına alırken, onlarca Filistinli'yi ise yaraladı.
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