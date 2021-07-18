Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- İsrail güçleri, Kudüs'te bir restorana baskın düzenledi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
- İsrail güçleri, Kudüs'te bir restorana baskın düzenledi

- İsrail güçleri, Kudüs'te bir restorana baskın düzenledi

İsrail güçlerinin restoran baskını

( KUDÜS ) KUDÜS

Altın Gesi Gözaltı İsrail 


- İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Bab al-Amud yakınlarındaki bir restorana baskın düzenleyerek, yemek yiyen Filistinli aileleri kovdu. İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Bab al-Amud yakınlarındaki bir restorana baskın düzenledi.
İsrail güçleri, restoranda yemek yiyen Filistinli aileleri kovarken, baskın çocuklar arasında korku ve paniğe neden oldu. Öte yandan fanatik Yahudilerin yarın Mescid-i Aksa'ya yapacağı büyük baskın öncesi İsrail güçleri kısa süre önce Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapatmıştı. Bölgedeki Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, en az 3 Filistinli genci gözaltına almıştı.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı