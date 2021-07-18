- İsrail güçleri, Kudüs'te bir restorana baskın düzenledi



- İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Bab al-Amud yakınlarındaki bir restorana baskın düzenleyerek, yemek yiyen Filistinli aileleri kovdu. İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Bab al-Amud yakınlarındaki bir restorana baskın düzenledi.

İsrail güçleri, restoranda yemek yiyen Filistinli aileleri kovarken, baskın çocuklar arasında korku ve paniğe neden oldu. Öte yandan fanatik Yahudilerin yarın Mescid-i Aksa'ya yapacağı büyük baskın öncesi İsrail güçleri kısa süre önce Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapatmıştı. Bölgedeki Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, en az 3 Filistinli genci gözaltına almıştı.

