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- İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

- İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

-Gözaltına alınan çocuklar

( KUDÜS ) KUDÜS

Altın Gözaltı İsrail Asker 


- İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sultan Süleyman Caddesi'nde 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sultan Süleyman Caddesi'nde 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin gerekçe göstermeden 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldığını belirtti.
Gözaltına alınan çocukların Salah El-Din Caddesi'ndeki Polis karakoluna götürüldüğü aktarılırken, çocukların kimlikleri henüz bilinmiyor.
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