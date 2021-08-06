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- İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı

- İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı

iÇatışmalardan görüntü

Politika Protesto Çatışma Göz Yaşartıcı Gaz Plastik Mermi 

-Ölen Filistinli

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

- İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilerin İsrail’in yasa dışı yerleşim politikalarına karşı gerçekleştirdiği gösteride çıkan çatışmada 1 Filistinli hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beita beldesinde kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim birimini protesto etmek için gösteri gerçekleştirdi. Gösteride katılan Filistinlilere İsrail askerleri, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i gerçek, 3'ü plastik mermiyle olmak üzere toplam 37 kişinin yaralandığı duyuruldu. Hayatını kaybeden Filistinlinin kimliği 37 yaşındaki İmad Ali Mahmoud Dweikat olarak açıklandı. Gösteride çekim yapan gazeteci Naseem Maalla'nın İsrail askerleri tarafından kauçuk kaplı metal mermi ile dizinden yaralandığı belirtildi. Öte yandan, Filistinliler, Beita'da İsrail yerleşim birimi Avitar'ın yasa dışı inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana protestolar düzenliyor.
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