- İsrail güçleri hastane bastı, ses bombaları attı



- İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nin Tulkarm kentinde bulunan Şehit Thabet Thabet Hastanesine düzenlediği baskın sırasında hastanenin içeresine ses bombaları attı. İsrail güçleri, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nin Tulkarm kentinde bulunan Şehit Thabet Thabet Hastanesine baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Tulkarm'daki Şehit Thabet Thabet Devlet Hastanesine baskın yaptıktan sonra ses bombaları attığı belirtildi. Saldırının hastalar ve doktorlar arasında korkuya neden olduğunu belirten bakanlık, "Saldırı sırasında hastanede 39 sağlık personelinin yanı sıra kreşte 10 erken doğmuş bebek, pediatri bölümünde 5 çocuk, yoğun bakımda 7 hasta, doğum servisinde 13 hasta olmak üzere 81 hasta bulunuyordu" açıklamasını yaptı. Filistin Sağlık Bakanı May El-Kile yaptığı açıklamada, İsrailli işgal askerlerinin bugün Şehit Thabet Thabet Hastanesine düzenlediğini ve 4 ses bombası attığını söyledi.



Bakan Kile, tüm uluslararası sözleşmeleri ve normları ve Cenevre Sözleşmelerini ihlal eden bu İsrail suçunu kınayarak uluslararası toplumu, Filistin halkını korumak için müdahale etmeye ve İsrail'in tekrarlanan saldırılarına son vermeye çağırdı. İsrail'in bir aydan kısa bir süre içinde 3 Filistin hastanesine saldırdığını söyleyen Kile, aynı anda iki şiddetli düşmanla (İsrail işgali ve Covid-19 ) karşı karşıya kalan tüm hastanelerde çalışan sağlık personelini selamladı.



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