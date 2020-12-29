Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- İsrail güçleri, Filistinlilerin evleri yıkmaya çalışırken arbede yaşandı

- İsrail güçleri, Filistinlilerin evleri yıkmaya çalışırken arbede yaşandı

Olay yeri

Arbede Gesi İsrail İşgal 

-Yıkım çalışmaları
-İsrail’in buldozerleri
-Arbede anı

( EL HALİL ) EL HALİL

- İsrail güçleri, işgal altındaki El Halil bölgesinde Filistinlilerin evleri yıkmaya çalışırken arbede yaşandı. İşgal altındaki El Halil'in güneyinde bulunan Yatta kentinde İsrail güçleri Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri buldozerlerle Filistinlilerin evlere yıkmaya çalıştı. Evlerinden ayrılmak istemeyen Filistinli aileler, buldozerlere İsrail güçlerini engellemeye çalıştı. Olayın ardından İsrail güçlerinin müdahalesinde arbede yaşandı. Yıkım çalışmalarının durdurulmasını isteyen Filistinlilerin İsrail güçleri tarafından yaraladığını öğrenildi. Yatta Koruma ve Dayanıklılık Komiteleri yetkilisi Fouad Al Amor, "Aileler arasında yaklaşık 1 yıl önce evi ruhsatsız olduğu için yıkım kararı alan bir aile var. Aile 3 yıldır burada yaşıyor ve gideceği yer yok” dedi.
İsrail güçleri Filistinlerin evlerini tahliye etmesi için 48 saat sonra önce uyarının yapıldığını aktardı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement