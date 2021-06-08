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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- İsrail güçleri, Filistinlilere ait sulama göletini yerle bir etti

- İsrail güçleri, Filistinlilere ait sulama göletini yerle bir etti

Olay yeri

Bild Gesi İsrail 

-İsrail güçlerin sulama göletinin yıktığı an

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

- İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait sulama göletini yıktı. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan Bardala köyünde Filistinlilere ait sulama göletini gerekçe göstermeden yıktı. Bölge sakini Mohammad Sawafta, İsrail askerlerinin buldozer eşliğinde köye baskın düzenleyerek bin 400 metreküp kapasiteli sulama göletini imha ettiğini söyledi.

Sawafta, geçen hafta İsrail makamlarının sulama göletini 96 saat içinde yıkacaklarını bildirdiğini ancak herhangi bir gerekçe göstermediklerini söyledi.

Ürdün Vadisi'nde yaşayan Filistinli aileler, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle elektrik ve su gibi hizmetlere erişim konusunda zorluk yaşarken bir yandan da evlerinin yıkılması tehdidiyle karşı karşıya.
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