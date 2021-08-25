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- İsrail güçleri Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail güçleri Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi

- İsrail güçleri Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi

Arazilerden detay

( EL HALİL ) EL HALİL

Tarım İsrail Tarım Arazisi 


- İsrail güçleri, El Halil kentinin kırsalında Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi. İsrail’in Filistinlilere karşı engellemeleri ve baskıları devam ediyor. İsrail güçleri Batı Şeria’da bulunan El Halil kentinin kırsalında Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine buldozer ile zarar verdi. Filistinli aileler yıkımı durdurmaya çalışırken, İsrail güçleri arazilerin “tapusuz” olduğunu iddia etti. İsrail güçleri, zeytin ve üzüm ağaçlarının bulunduğu arazideki ev ve depoları da yerle bir etti.
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