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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail güçleri, Filistinli esirin evini havaya uçurdu

- İsrail güçleri, Filistinli esirin evini havaya uçurdu

-Evin havaya uçurulma anı

(CENİN) CENİN

Arbede Gesi İsrail 


- İsrail güçleri, Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Filistinli esir Muhammed Kabha'nın evini havaya uçurdu. Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Cenin kentine bağlı Tura köyünde İsrail güçleri, Filistinli esir Muhammed Kabha'nın evini patlayıcılar ile havaya uçurarak yıktı. İsrail güçleri, 40 yaşındaki Kabha'nın evini yıkmak için köye baskın düzenlerken, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında birkaç Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri arbedenin ardından Filistinli esir Kabha’nın evini, altına yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu. İsrail, Kabha'yı Yahudi yerleşimci Esther Horgen'i öldürmekle suçluyor.
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