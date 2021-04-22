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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail güçleri, Filistinli ailenin evini yıktığı için aile çadırda yaşıyor

- İsrail güçleri, Filistinli ailenin evini yıktığı için aile çadırda yaşıyor

Kaldığı çadır

Su Tesisatı Gesi İsrail Hükümet Trol 

- Hac Issa Abu Al-Kabbash ile röportaj

( EL HALİL ) EL HALİL

- İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Filistinli Abu Al-Kabbash ailesinin evini defalarca yıktı. Topraklarından ayrılmak istemeyen aile, çareyi yaşamlarını çadırda sürdürmekte buldu. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Khirbet Al-Radhaim köyünde Abu Al-Kabbash ailesine ait evi 1994 yılında “tapusuz” olduğu gerekçesiyle yıktı. Aynı arazi üzerinde ev kuran ailenin evi bu kez 2003 yılında bir kez daha yıktı. Aile bir kez daha tüm masrafları karşılayarak yeniden evlerini inşa etti. İsrail güçleri, Abu Al-Kabbash’ın evini son olarak 2016 yılında yıktı. Aile bu kez maddi sıkıntıları nedeniyle eviden ev inşa edemedi, çareyi çadır kurmakta buldu. Evin sahibi Filistinli 74 yaşında Hac Issa Abu Al-Kabbash arazi ve evininin babasından miras kaldığını söyleyerek, “İsrail arazilerimize el koymaya çalışıyor. Biz arazimizi sevdiğimiz için ayrılmak istemiyoruz. Topraklarımızı savunmamız gerekiyor. Burada kaldığımız için her gün sıkıntılar yaşıyoruz, hareketimizi kısaltıyorlar. Bu bölgede araçları da rahat bir şekilde kullanamıyoruz, çünkü İsrail onları burada kullanmak için ruhsat istiyor” dedi.
İsrail işgal güçlerinin, İsraillilere yeni yerleşim yerleri kurmak için bölgede Filistinlilerin inşaat yapmasını engellediğini vurgulayan Hac Issa, “Bu bölge İsrail hükümetin kontrolünde olduğu için onlar ne dediyse o oluyor. 500 metrekarelik evimi yıktılar. Arazimde su tesisatı vardı onları da yıktılar. Çocuklarımın içebileceği su kalmadı. Beni başka bölgeye göndermeye çalışıyorlar ve ben de bunu reddettim. Arazimde ağaçlar ektim ve yaşamaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
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