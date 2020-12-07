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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- İsrail güçleri Filistin mülteci kamplara baskın düzenledi: 8 yaralı

- İsrail güçleri Filistin mülteci kamplara baskın düzenledi: 8 yaralı

Kudüs'teki kamptan detay

( KUDÜS ) KUDÜS

Hastane Mülteci Güvenlik Güçleri Arbede İsrail 


- İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlerin kaldığı kamplara düzenlediği baskında 8 Filistinli yaralandı. İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te bulunan Filistinlerin kaldığı kamplara baskın düzenledi.
Kudüs’te yer alan Kalandia kampındaki baskına tepki gösteren Filistinlilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Olayda 4 Filistinli yaralanırken 3 Filistinlinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralıların Ramallah’taki hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yerel kaynaklara göre, İsrail güçlerinin kampta yaşayan Khaled Hamad ailesinin evine düzenlediği baskında 2 kardeşin göz altına aldığı sıradan bir diğer kardeş de ağır yaralandı. Batı Şeria'daki Beytüllahim'in hemen güneyinde bulunan Dheisha kampa da baskın düzenlendi.
Kampta yaşayan 4 Filistinli yaralandı. İsrail güçleri, 4 Filistinliyi gözaltına alırken, Filistinlilerin yaşlarının 26 ila 45 arasında olduğunu açıklandı.
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