- İsrail güçleri Filistin mülteci kamplara baskın düzenledi: 8 yaralı



- İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlerin kaldığı kamplara düzenlediği baskında 8 Filistinli yaralandı. İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te bulunan Filistinlerin kaldığı kamplara baskın düzenledi.

Kudüs’te yer alan Kalandia kampındaki baskına tepki gösteren Filistinlilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Olayda 4 Filistinli yaralanırken 3 Filistinlinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralıların Ramallah’taki hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yerel kaynaklara göre, İsrail güçlerinin kampta yaşayan Khaled Hamad ailesinin evine düzenlediği baskında 2 kardeşin göz altına aldığı sıradan bir diğer kardeş de ağır yaralandı. Batı Şeria'daki Beytüllahim'in hemen güneyinde bulunan Dheisha kampa da baskın düzenlendi.

Kampta yaşayan 4 Filistinli yaralandı. İsrail güçleri, 4 Filistinliyi gözaltına alırken, Filistinlilerin yaşlarının 26 ila 45 arasında olduğunu açıklandı.



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