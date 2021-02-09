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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- İsrail güçleri engelledi, Filistinli aile mağarayı eve çevirdi

- İsrail güçleri engelledi, Filistinli aile mağarayı eve çevirdi

Mağaradan detay

Muhabir İçme Suyu İsrail İşgal 

-İHA muhabirinden çekilen görüntü

( BATI ŞERİA ) - (Özel) İsrail güçleri engelledi, Filistinli aile mağarayı eve çevirdi BATI ŞERİA

- İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kırsalında İsrail güçlerinin, ev inşa etmesini engellediği Filistinli bir aile, 2014 yılından bu yana hayatlarını mağarada geçiriyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kırsalında kendi arazilerinden ayrılmak istemeyen Filistinli bir aile, İsrail güçlerinin evlerini yıkmasının ardından yaşamlarını mağarada sürdürüyor. İsrail güçleri, Barakat ailesinin 2014 yılında arazideki yaşadıkları evi yıktı ve sonrasında da yeni bir ev inşa etmesini izin vermedi. Defalarca izin almaya çalışan 50 yaşında Filistinli İsmail Barakat, çareyi Şeria'nın El Halil kırsalında buluna bir mağaraya taşınmakta buldu. Barakat, “Bu arazi bizim. Bunu kanıtlayan bütün evraklar bende ve mağara dedelerimden kalan bir miras. Ailemle birlikte burada yaşıyorum” dedi.
Mağarada elektrik ve içme suyu bulunmuyor. Ancak aile içme suyu ihtiyacını şehir merkezinden su alarak karşılarken, yemek pişirmek için mağaranın dışında ateş yakıyor. Yaşadığı zor durumlara rağmen hep kendi topraklarında yaşayacaklarını vurgulayan Barakat, “İsrailli yetkililer, Filistinlileri evlerinden zorla çıkarmaya ve İsrailli yerleşimcilere topraklar almaya devam ediyor. İsrailli yetkililer, bu yerleşim planları için kısıtlamalar getiriyor. Bizi de topraklarımızdan uzak tutmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
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