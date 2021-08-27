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- İsrail güçleri, Batı Şeria’da 94 Filistinliyi yaraladı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- İsrail güçleri, Batı Şeria’da 94 Filistinliyi yaraladı

- İsrail güçleri, Batı Şeria’da 94 Filistinliyi yaraladı

Protestodan görüntüler

( NABLUS ) NABLUS

Protesto Cuma Namazı İsrail Plastik Mermi Mermi 


- İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerini protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu, 94 Filistinli yaralandı. Filistinliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beita beldesinde Yahudi yerleşimlerine karşı cuma namazı sonrası gösteri düzenlemişti. Beita Belediye Başkan Yardımcısı Musa Hamayel’in 2 bin Filistinlinin katıldığını söylediği gösteriye İsrail güçleri müdahale etti. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta beldesinde düzenlenen gösteriye müdahale etmesi sonucu 94 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 17’sinin plastik mermi ile vurulduğu ifade edildi. Öte yandan Filistinliler, Beyta'da İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasa dışı inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana gösteriler düzenliyor.
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