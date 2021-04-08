Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 4 yaralı

- İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 4 yaralı

Saldırı sesi

( ŞAM ) ŞAM

Hava Saldırısı Mühimmat Deposu Savunma Sistemi Patlama Sesi Saldırı 


- İsrail güçlerinin, Suriye'nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği hava saldırısında Esad rejimine bağlı 4 asker yaralandı. İsrail, gece saatlerinde kontrolündeki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı düzenledi.
Saldırıda 4 rejim askerinin yaralandığı belirtildi. Görgü tanıklarına göre, bölgede büyük bir patlama sesinin duyulmasının ardından art arda küçük patlamalar oldu. Suriye resmi haber ajansı, İsrail tarafından atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail’in İran müttefikine ait mühimmat deposunu hedef aldığını kaydetti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement