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- İsrail'den Lübnan'a topçu saldırısı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail'den Lübnan'a topçu saldırısı

- İsrail'den Lübnan'a topçu saldırısı

İsrail tarafından düzenlenen topçu saldırısı

Yangın İsrail Saldırı 

-Bölgeden detay

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e atılan füzelere karşılık olarak Lübnan'a topçu saldırısı düzenlediği açıkladı.
İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e 3 füzenin atılmasının ardından yanıt olarak Lübnan'a topçu saldırısı düzenledi.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Ordu birlikleri, İsrail topraklarına fırlatılan füzelere yanıt olarak şu anda Lübnan sınırındaki hedefleri vuruyor" denildi. İsrail ordusunun attığı füzelerin düşmesi sonucu yangının çıktığı öğrenildi. Olayda yaralı ve ölü sayısına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
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