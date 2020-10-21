Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

- İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

olay yeri

( GAZZE ) GAZZE

Hava Saldırısı Savunma Sistemi İsrail Tarım Arazisi Saldırı 


- İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr El-Belah kentinin doğusunda bulunan bir tarım arazisinin en az 3 roketle hedef alındığı belirtildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadığı belirtildi. Öte yandan İsrail ordusu, dün akşam Gazze'den İsrail'e bir roket atıldığını ve hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement