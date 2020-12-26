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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1'i çocuk 2 yaralı

- İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1'i çocuk 2 yaralı

SALDIRI DETAY

( GAZZE ) GAZZE

Hava Saldırısı Gesi İsrail Saldırı 


- İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırısında 1'i çocuk 2 sivil yaralandı. İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında 1'i çocuk 2 sivilin yaralandığı belirtildi. Saldırılar sonucu Gazze'deki Al-Dorra Çocuk Hastanesinde ve Sosyal Kalkınma Bakanlığına bağlı Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde hasar meydana geldiği aktarıldı. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'ın mevzilerini hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, saldırının dün akşam Gazze'den İsrail'in Aşkelon bölgesine ateşlenen roketlere karşılık olarak düzenlendiğini belirtildi.
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