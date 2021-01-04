- İsrail'de yoğun sis nedeniyle uçuşlar askıya alındı

-Havalimanından detay



( TEL AVİV ) TEL AVİV



- İsrail'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu Ben Gurion Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı. İsrail'de etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda hava trafiğinin aksamasına neden oldu. İsrail Havaalanları Kurumu, görüş mesafesinin azalmasına neden olan yoğun sis nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'nda tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu. Uçuşların askıya alınmasının ardından İsrail'e giden iki uçak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Larnaka Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Öte yandan sabah saatlerinde İsrail genelinde hakim olan sisin önümüzdeki saatlerde kademeli olarak azalması bekleniyor.



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