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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail'de yerleşim yerleri yakınında büyük yangın

- İsrail'de yerleşim yerleri yakınında büyük yangın

Yangından detay

( HAYFA ) HAYFA

Bild Yangın Ormanlı Gesi İsrail 


- İsrail'in Hayfa şehrindeki yerleşim yerleri yakınında büyük bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda bina tahliye edildi. İsrail Hayfa'daki yerleşim yerleri yakınında büyük bir yangın çıktı. İsrail Yangın ve Kurtarma Dairesi yaptığı açıklamada, Hayfa'nın Neve Shaanan mahallesindeki yerleşim birimleri yakınında ormanlık alanında bir yangının çıktığını bildirdi. Açıklamada, yangını söndürmek için olay bölgesinde 5 itfaiye ekibinin görevlendirildiği belirtildi. Yangının yerleşim bölgelerine yaklaşmasıyla bölgede çok sayıda binanın tahliye edildiği ifade edildi. Hayfa Belediyesi ise belediye çalışanlarının sakinlere yardım etmek için olay yerine sevk edildiğini açıkladı.
Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın nedeniyle yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
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