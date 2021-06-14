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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İsrail’de yeni hükümet aile fotoğrafı çektirdi

- İsrail’de yeni hükümet aile fotoğrafı çektirdi

Aile fotoğrafı çekimi

( KUDÜS ) KUDÜS

Çekim İsrail Hükümet 


- İsrail’de güvenoyu alan hükümet, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in Kudüs’te bulunan resmi konutunda bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi. İsrail’de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin, dün İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) güvenoyu almasıyla 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi sona ermişti. Yeni hükümette görev alan Bakanlar, bugün Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in Kudüs’te bulunan resmi konutunda aile fotoğrafı için bir araya geldi. Çekim sırasında Reuven Rivlin, İsrail’de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ile tokalaştı.
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