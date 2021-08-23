- İsrail'de taşıyıcıya yüklenen zırhlı personel taşıyıcı devrildi



- İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi. İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, kazanın ülkenin kuzeyindeki askeri bir üste meydana geldiği belirtti.

Ordu, kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığını ve kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını aktardı.

