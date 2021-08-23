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- İsrail'de taşıyıcıya yüklenen zırhlı personel taşıyıcı devrildi
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İsrail'de taşıyıcıya yüklenen zırhlı personel taşıyıcı devrildi

- İsrail'de taşıyıcıya yüklenen zırhlı personel taşıyıcı devrildi

-Zırhlı taşıyıcının devrildiği anlar

( TEL AVİV ) TEL AVİV

İsrail Asker 


- İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi. İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, kazanın ülkenin kuzeyindeki askeri bir üste meydana geldiği belirtti.
Ordu, kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığını ve kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını aktardı.
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