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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- İsrail’de Netanyahu’nun bulunduğu kente roketli saldırı

- İsrail’de Netanyahu’nun bulunduğu kente roketli saldırı

-Netanyahu’nun restorandan çıkarıldığı anlar

( TEL AVİV ) TEL AVİV

Parlamento Seçimleri Roketli Saldırı Roket Saldırısı Seçim Kampanyası Parlamento 


- İsrail’de parlamento seçimlerinde oy verme işlemi devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçmenler ile bir araya geldiği Beersheba kenti yakınlarına roket düştü. İsrail’de, halk 2 yılda 4’üncü kez parlamento seçimleri için sandık başına gitti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçmenler ile bir araya geldiği Beersheba kenti yakınlarına roket düştü. Ordu tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bölgeyi gezmesinden kısa bir süre sonra, İsrail'in güneyine bir roket düştüğü aktarılarak, “Kısa bir süre önce, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına bir roket atıldı. Sonuç olarak, yalnızca açık alanlarda bir alarm etkinleşti" denildi. Saldırı sonrası herhangi bir zayiat veya hasar bildirilmedi. Netanyahu’nun saldırı nedeni ile tahliye edildiği iddiası İsrailli aktivistler ise, Netanyahu'nun Beersheba’daki bir restorandan ayrıldığı ana ait görüntü yayınlayarak, saldırı sonrası Netanyahu’nun restorandan tahliye edildiği anlar olduğuna dair not düştü. Likud Partisi ise, aktivistler tarafından servis edilen görüntülerin roket saldırısından önce kaydedildiğini öne sürerek, roketin düştüğü sırada Netanyahu’nun Beersheba’yı çoktan terk ettiğini ifade etti.
Netanyahu’nun seçim kampanyasına etkinliğine katılan yerel bir aktivist ise, saldırı anında Netanyahu’nun hala orada olduğunu iddia etti.
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