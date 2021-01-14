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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail’de karantinayı ihlal eden 7 Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltına alındı

- İsrail’de karantinayı ihlal eden 7 Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltına alındı

-Gözaltına alınan Yahudiler

Polis Karantina İsrail Saldırı 

--Polisin çocuğa tekme atması

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail’de Covid-19 salgını nedeni ile uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 7 Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltına alındı. İsrail’de korona virüs salgını nedeni ile 3’ncü kez karantina uygulanırken, polis karantina kurallarını ihlal edenleri yaka paça gözaltına almaya devam ediyor. Kudüs’ün Mea Shearim Mahallesi’nde polis karantina kurallarını ihlal eden 7 Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltına alındı. Mahalle sakinleri polislere çöp torbaları ve taşlarla saldırırken, polis gözaltı sırasında küçük bir çocuğu ise tekme atarak uzaklaştırdı. İsrail’de toplam vaka sayısı 523 bin 885'e, toplam can kaybı 3 bin 846'ya ulaştı.
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