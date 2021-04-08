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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail’de Holokost kurbanları için anma töreni gerçekleştirildi

- İsrail’de Holokost kurbanları için anma töreni gerçekleştirildi

İsrail'den detay

Anma Töreni Saygı Duruşu Soykırım İsrail Parlamento 

-anma töreni

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail’de II. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Yahudileri anmak için anma töreni gerçekleştirildi.
İsrail’de, Nazilerin II. Dünya Savaşı sırasındaki soykırımında ölen 6 milyon Yahudi için anma töreni gerçekleştirildi.
Kudüs'te bulunan soykırım müzesi olan Yad Vaşem Müzesi’nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anıta çelenk koydu. İsrail parlamentosu önünde ise, “Her İnsana Bir İsim Var" başlığında II. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden bazı Yahudilerin isimleri okundu. Ülke genelinde siren sesleriyle 2 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.
Siren sesleri çalarken sokaklar ve otoyollar trafik dururken, ofis ve iş yeri çalışmalarına ara verdi.
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