- İsrail’de hayat normale dönüyor



- İsrail’de nüfusun yarısına korona virüs aşısı yapıldıktan sonra normalleşme süreci başladı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele sürerken aşılama kampanyaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail, nüfusun yarısının aşılanmasıyla mağaza, alışveriş merkezleri ve eğlence tesisleri dahil olmak üzere ekonomisini yeniden açtı. Bugünden itibaren eğlence mekanlarının açıldığı ülkede salgına yönelik tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Maske ve sosyal mesafe zorunluluğunun uygulandığı ülkede aşı belgesi olanlar, spor salonlarına, otellere ve tiyatrolara girebiliyor. Ancak spor salonları, oteller ve tiyatrolar sınırlı kişi sayısı ile çalışıyor. İsrail gelecek ay ekonomiyi daha geniş bir şekilde açmayı planlıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Getirdiğimiz milyonlarca aşı sayesinde dünyada ilk normal hayata dönen ülkeyiz. Aşı alın ve Yeşil Pasaport ile hayata dönün" ifadelerini kullandı. Resmi kaynaklara göre, 8 milyon 655 bin 535 nüfusu olan İsrail’de 4 milyondan fazla kişi aşılandı. İsrail’de toplam korona virüs vaka sayısı 744 bin 513’e yükselirken, korona virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 526 olarak açıklandı.



loading...