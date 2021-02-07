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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İsrail’de Haredi Yahudiler Covid-19 önlemlerini hiçe saymaya devam ediyor

İsrail’de Haredi Yahudiler Covid-19 önlemlerini hiçe saymaya devam ediyor

-Cenaze töreninden görüntüler

Polis Karantina Cenaze İsrail Hükümet 

--Polis müdahalesi

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail'de binlerce Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi cenaze töreninde Covid-19 önlemlerini hiçe saydı. İsrail hükümeti, korona virüs salgını ile (Covid-19) mücadele kapsamında geçtiğimiz sene 27 Aralık’ta 3’üncü kez ulusal karantina kararı almasına rağmen Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler kurallara uymamakta ısrar ediyor. Başkent Tel Aviv'in doğusunda bulunan Bney Brak bölgesinde Haham Haim Meir Halevy Wassner için düzenlenen cenaze töreni sırasında binlerce Haredi Yahudi Covid-19 önlemlerini hiçe saydı. Cenaze törenine katılan binlerce Haredi Yahudi’nin, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Cenaze törenine polis tarafından baskın düzenlenerek, törene katılan Yahudiler dağıtıldı. İsrail'de Covid-19'a karşı alınan önlemlere uymayı reddeden Ultra-Ortodoks Yahudiler, bu nedenle sık sık polisle karşı karşıya geliyor.
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