Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail'de cumhurbaşkanlığı yarışını Isaac Herzog kazandı

- İsrail'de cumhurbaşkanlığı yarışını Isaac Herzog kazandı

parlamento genel görüntü

Görev Süresi Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Milletvekili Parlamento 

-parlamentodan detaylar
-oy verme işlemi detay
-Isaac Herzog açıklama
-Netanyahu açıklama
-detay
-Miriam Peretz açıklama

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail Parlamentosunda (Knesset) yapılan oylama sonucu eski Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu Isaac Herzog, ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Herzog, cumhurbaşkanlığı koltuğunu 9 Temmuz'da Reuven Rivlin'den devralacak. İsrail'de Isaac Herzog ile Miriam Peretz arasındaki cumhurbaşkanlığı yarışının galibi belli oldu. 120 sandalyeli İsrail Parlamentosunda (Knesset) saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi 1 saat sürdü. 3 milletvekili çekimser oy kullanırken, 3 oy geçersiz sayıldı, 1 kişi ise oy kullanmadı. Seçimin kazananı 87 oyla eski Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu, eski İşçi Partisi lideri ve Yahudi Ajansı Başkanı Isaac Herzog oldu. Herzog'un rakibi Peretz ise oyların 26'sını hanesine yazdırabildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Herzog'u İsrail'in bir sonraki cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederek, "Tüm İsrail vatandaşları adına ona şans diliyorum” dedi.
Netanyahu, "Adaylığı için Miriam Peretz'e teşekkür ediyorum ve tüm hayatı boyunca yaptığı gibi İsrail toplumuna katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki ilk konuşmasını yapan Isaac Herzog, İsrail toplumu içinde ve Yahudi diasporası ile köprüler inşa etme, girişimciliği teşvik etme, antisemitizmle mücadele etme ve demokrasinin temellerini koruma niyetinde olduğunu dile getirdi. Herzog, "Bana yüklediğiniz ağır sorumluluğu kabul ediyorum. Tüm İsrail halkına hizmet etme ayrıcalığını üstleniyorum” diye konuştu.
İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı seçilen Herzog, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Reuven Rivlin'in yerini alacak. Isaac Herzog, eski bir cumhurbaşkanının oğlu olan ilk İsrail Cumhurbaşkanı olacak. Babası Chaim Herzog, 1983-1993 yılları arasında İsrail'in 6. Cumhurbaşkanlığını yapmıştı. Şu anda Yahudi Ajansı'nın Başkanı olan Herzog, 2013-2017 arasında da İşçi Partisi'nin lideriydi.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı
2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...
AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement