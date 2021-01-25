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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İsrail'de Covid-19 tedbirlerine karşı çıkan Haredi Yahudileri otobüsü ateşe verdi

- İsrail'de Covid-19 tedbirlerine karşı çıkan Haredi Yahudileri otobüsü ateşe verdi

Bney Brak bölgesinde çıkan olaylar

Protesto Çatışma İsrail Havai Fişek Kullar 

-çatışmalardan detay
-olay yeri

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail'de korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının uygulanmasına karşı çıkan Haredi Yahudileri, bir otobüsü ateşe verdi. İsrail'de Haredi Yahudileri, korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Covid-19 tedbirlerine uymayı reddeden Haredi Yahudileri, dini okullarının kapatılması kararına karşı sloganlar attı. Başkent Tel Aviv'ın doğusunda bulunan Bney Brak bölgesinde düzenlenen bir protesto sırasında Harediler, polis ile çatışmaya girdi. Polis ekiplerine havai fişek atan Harediler, bir otobüsü ateşe verdi. Otobüs alev alev yanarken, olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Kudüs'te ise çıkan çatışmalar sırasında Haredilerden bir grup, hafif raylı metroya saldırdı. Saldırı sonrası metro seferlerinin askıya alındığı aktarıldı.
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