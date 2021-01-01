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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- İsrail'de Covid-19 aşısı olan kişi sayısı 1 milyona yükseldi

- İsrail'de Covid-19 aşısı olan kişi sayısı 1 milyona yükseldi

Aşı olanlar

Lyon İsrail 

-Netanyahu detay

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail'de korona virüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu olanların sayısının 1 milyona yükseldiği açıklandı. İsrail'de geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama kampanyası başlamıştı. Aşılama kampanyası devam ederken, Covid-19 aşısının ilk dozunu olanların sayısı 1 milyona yükseldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu vatandaşları aşıya teşvik etmek için Umm al-Fahm şehrinde aşı merkezini ziyaret ettiği. Ziyaret sırasında ülkede koronaya karşı aşılanan "milyonuncu vatandaş" ile görüşen Netanyahu, vatandaşları sağlık ve güvenliklerini korumak için aşı yaptırmaya çağırarak, "Salgını birlikte atlatacağız" dedi.
Öte yandan İsrail’de 19 Aralık'ta başlayan aşılma kampanyası kapsamında korona virüs aşısı olan ilk kişi Netanyahu olmuştu.
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