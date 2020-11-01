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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- İsrail'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

- İsrail'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

-Doludan görüntüler

( TEL AVİV ) TEL AVİV

Dolu Yağışı Şiddetli Yağış İsrail Yağan 


- İsrail'in Eilat şehrinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. İsrail'in Eilat şehrinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bazı araçlara ve evlere zarar verdi. İsrail Meteoroloji Ofisi, önümüzdeki saatlerde Eilat şehri başta olmak üzere ülkenin güneyindeki bölgelerde şiddetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu.
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