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- İsrail'de bir yüzme havuzunda klor gazı sızıntısından 40 kişi zehirlendi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail'de bir yüzme havuzunda klor gazı sızıntısından 40 kişi zehirlendi

- İsrail'de bir yüzme havuzunda klor gazı sızıntısından 40 kişi zehirlendi

- Klor gazından zehirlenen vatandaşlara sağlık ekiplerinin müdahalesinden detaylar

( TEL AVİV ) TEL AVİV

Kordon Yüzme Havuzu İsrail Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- İsrail'in Celile bölgesinde yer alan Kfar Vradim kasabasındaki bir yüzme havuzunda yaşanan klor gazı sızıntısı nedeniyle 40 kişi zehirlendi. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde yer alan Kfar Vradim kasabasındaki bir yüzme havuzunda klor gazı sızıntısı yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis, 40 ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 40 kişinin zehirlendiği belirtilirken, bunlardan 29'unun Nahariya kentindeki Galilee Tıp Merkezi'ne 16 kişinin ise Safed kentindeki Ziv Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı. Yarlılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Bölgeyi güvenlik kordonu altına alan polis ekipleri, olay ilişkin soruşturma başlattı.
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