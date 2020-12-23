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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail'de bir spor sahasının çatısı çöktü: 8 yaralı

- İsrail'de bir spor sahasının çatısı çöktü: 8 yaralı

çatısı çöken spor sahasının

Polis Hastane Elektrik Üretimi İsrail Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerin mudahalesi

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail'de bir spor sahasının çatısının çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 işçi yaralandı. İsrail'in Celile kentinde elektrik üretimi için güneş panellerinin kurulumu sırasında bir spor sahasının çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yetkililer, spor sahasının çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 işçinin yaralandığını açıkladı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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